В Кремле оценили предложение расширить список экспортируемых за рубли товаров

Ранее сегодня Володин заявил, что России следует расширить список товаров, оплату за экспорт которых можно принимать в рублях, в том числе включив в него нефть, уголь, зерно и лес. Он призвал европейских политиков «перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях», и отнестись к вопросу рублевых взаиморасчетов с большей серьезностью. «Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах», — добавил политик.