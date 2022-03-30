В Кремле оценили предложение расширить список экспортируемых за рубли товаров
Идея спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых Россией за рубли, может быть проработана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эта идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчету в национальных валютах. С учетом того, что престиж, например, доллара как основной мировой резервной валюты изрядно последние годы зашатался, доверие к иным международным валютам — тоже сейчас не на высшем уровне», — подчеркнул Песков.
Ранее сегодня Володин заявил, что России следует расширить список товаров, оплату за экспорт которых можно принимать в рублях, в том числе включив в него нефть, уголь, зерно и лес. Он призвал европейских политиков «перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях», и отнестись к вопросу рублевых взаиморасчетов с большей серьезностью. «Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах», — добавил политик.
Представитель Кремля также прокомментировал предложение о создании новой платежной единицы в расчетах с дружественными странами для снижения зависимости от резервных валют, которые страны-эмитенты могут использовать в качестве «геополитического оружия». «Это некие предположения», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли эта идея на повестке дня.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки российского газа по действующим контрактам с недружественными странами в рубли. Сейчас все зарубежные платежи за поставленный газ «Газпром» получает в иностранной валюте, в основном в долларах и евро.
Большинство европейских стран, включенных в список недружественных, отказались расплачиваться за газ в рублях. Об этом объявили, в частности, Евросоюз и страны «большой семерки». Против требования Россия выступили также итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они сослались на то, что действующие договоры не предусматривают смену валюты расчета. Песков также предупредил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях.