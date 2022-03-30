Экспортеры российского зерна попросили ЦБ обеспечить расчеты в рублях
Экспортеры зерна попросили ЦБ проработать возможность расчетов за свою продукцию в рублях для зарубежных покупателей. Как сообщает «Коммерсантъ», эта инициатива обсуждалась на совещании в ЦБ с представителями Союза экспортеров зерна (включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra и др.) на прошлой неделе.
В организации попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются импортеры зерна, такие как Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия. Сейчас большинство контрактов заключаются в валюте, но из-за западных санкций, введенных из-за военной операции на Украине, российские компании столкнулись с трудностями при получении оплаты, так как банки иногда не соглашались переводить средства, рассказал источник издания среди экспортеров.
Союз экспортеров зерна также предложил ряд мер для оптимизации текущих операций — так, в организации выступили за фиксацию курса доллара для оплаты вывозной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.
Кроме того, экспортеры попросили ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.
Председатель правления объединения Эдуард Зернин заявил, что предложенные меры призваны предотвратить приостановку поставок в условиях, когда участники рынка столкнулись с серьезными ограничениями по логистике, страхованию и оплате зерна. Он добавил, что экспортеры обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что уже есть положительный опыт оплаты зернового экспорта за рубли с турецким государственным зерновым советом. Там отметили, что сохраняются некоторые трудности с фрахтом, которые, однако, не влияют на формирование экспортного потока, а вопрос оплаты контрактов на экспорт за рубли уже прорабатывается. В ОЗК считают, что использование рубля в расчетах экономически целесообразно и позволит снизить риски от валютных колебаний.
В среду спикер Госдумы Володин предложил расширить список товаров, оплату за экспорт которых можно принимать в рублях, включив в него зерно и другую продукцию. На прошлой неделе принять аналогичные меры в отношении газа, поставляемого в недружественные страны, поручил президент Владимир Путин.
Правительство РФ с середины марта ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Ограничения касаются экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы и будут действовать до 30 июня. Исключение будет сделано для поставок по отдельным лицензиям, выданным Минпромторгом.
По данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала 28,1 млн тонн зерна в период с 1 июля 2021 г. по 10 марта 2022 г. Это на 30,3% меньше, чем годом ранее (без учета экспорта в страны ЕАЭС в январе — марте). В частности, экспорт кукурузы снизился на 21,7%, экспорт ячменя — на 34,7%, а экспорт пшеницы — на 30,9%.