Экспортеры российского зерна попросили ЦБ обеспечить расчеты в рублях

В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что уже есть положительный опыт оплаты зернового экспорта за рубли с турецким государственным зерновым советом. Там отметили, что сохраняются некоторые трудности с фрахтом, которые, однако, не влияют на формирование экспортного потока, а вопрос оплаты контрактов на экспорт за рубли уже прорабатывается. В ОЗК считают, что использование рубля в расчетах экономически целесообразно и позволит снизить риски от валютных колебаний.