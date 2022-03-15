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Экономика

Правительство временно запретило экспорт зерновых и сахара

Ведомости

Правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж, сообщила пресс-служба правительства. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар – до 31 августа 2022 г.

Запрет на экспорт зерновых распространяется на пшеницу, меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Правительство сделало исключение: вывозить эти товары можно будет для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила такое решение. Оно было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций, отметили в правительстве.

Минпромторг предложил ввести временный запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее в «недружественные страны». Предполагается, что мера будет действовать до конца текущего года, соответствующий законопроект уже внесен в правительство.

Ранее по теме: Россия введет запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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