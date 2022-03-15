Правительство временно запретило экспорт зерновых и сахара

10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила такое решение. Оно было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций, отметили в правительстве.