Правительство временно запретило экспорт зерновых и сахара
Правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж, сообщила пресс-служба правительства. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар – до 31 августа 2022 г.
Запрет на экспорт зерновых распространяется на пшеницу, меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Правительство сделало исключение: вывозить эти товары можно будет для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.
10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила такое решение. Оно было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций, отметили в правительстве.
Минпромторг предложил ввести временный запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее в «недружественные страны». Предполагается, что мера будет действовать до конца текущего года, соответствующий законопроект уже внесен в правительство.