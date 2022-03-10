Минпромторг предложил запретить вывоз древесины из России в «недружественные страны»

На следующий день президент Владимир Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы России и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство. Согласно указу президента, ограничения не затронут товары и сырье, которые россияне, иностранные граждане или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования. Ранее Минпромторг также рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт.