Минпромторг предложил запретить вывоз древесины из России в «недружественные страны»
Минпромторг РФ предложил ввести временный запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее в «недружественные страны», сообщила пресс-служба ведомства. Предполагается, что мера будет действовать до конца текущего года, соответствующий законопроект уже внесен в правительство.
Запрет распространится на экспорт березовых балансов, которые используются в производстве бумаги, и топливной щепы. В Минпромторге пояснили, что это «критически важные» товары для ЕС: в частности, на российских производителей этих материалов приходится 10-15% их потребления в Финляндии, а значит, единовременно заместить их будет невозможно.
Кроме того, предлагается запретить экспорт в ЕС фанерного кряжа — лесоматериала, из которого производят фанеру, лущеный и строганый шпон. Эта мера «не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», отметили в министерстве.
Правительство РФ 7 марта утвердило перечень «недружественных стран» в ответ на западные санкции, введенные в связи с военной операцией на Украине. В него вошли государства — члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
На следующий день президент Владимир Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы России и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство. Согласно указу президента, ограничения не затронут товары и сырье, которые россияне, иностранные граждане или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования. Ранее Минпромторг также рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт.