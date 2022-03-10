Газета
Экономика

Минпромторг предложил запретить вывоз древесины из России в «недружественные страны»

Ведомости

Минпромторг РФ предложил ввести временный запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее в «недружественные страны», сообщила пресс-служба ведомства. Предполагается, что мера будет действовать до конца текущего года, соответствующий законопроект уже внесен в правительство.

Запрет распространится на экспорт березовых балансов, которые используются в производстве бумаги, и топливной щепы. В Минпромторге пояснили, что это «критически важные» товары для ЕС: в частности, на российских производителей этих материалов приходится 10-15% их потребления в Финляндии, а значит, единовременно заместить их будет невозможно.

Кроме того, предлагается запретить экспорт в ЕС фанерного кряжа — лесоматериала, из которого производят фанеру, лущеный и строганый шпон. Эта мера «не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», отметили в министерстве.

Правительство РФ 7 марта утвердило перечень «недружественных стран» в ответ на западные санкции, введенные в связи с военной операцией на Украине. В него вошли государства — члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

На следующий день президент Владимир Путин поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы России и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство. Согласно указу президента, ограничения не затронут товары и сырье, которые россияне, иностранные граждане или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования. Ранее Минпромторг также рекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных