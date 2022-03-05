Минпромторг рекомендовал прекратить экспорт удобрений из России

1 марта 2022 г. Европарламент в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине единогласно принял антироссийскую резолюцию, содержащую среди прочего требование закрыть европейские порты для наших судов. Исключение сделали только для тех случаев, когда «это необходимо по обоснованным гуманитарным причинам». С 1 марта официально о запрете для российских судов заходить в порты страны объявили также Канада, Великобритания и ряд других европейских государств. Таможенные органы Голландии и Бельгии решили прекратить выпуск грузов на Россию, из-за чего в крупнейших европейских перевалочных хабах Роттердаме и Антверпене ряд терминалов отказались загружать и разгружать российские суда. Работать с российскими грузами также отказались крупнейшие компании, специализирующиеся на морских перевозках, – Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и др.