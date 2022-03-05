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Минпромторг рекомендовал прекратить экспорт удобрений из России

Это может взвинтить цены на глобальном рынке вдвое, считают эксперты
Василий Милькин Матвей Катков Ксения Потаева
Западные страны в рамках санкций против Белоруссии фактически заблокировали закупки калийных удобрений у «Беларуськалия» / Денис Абрамов / Ведомости

Минпромторг рекомендовал производителям удобрений приостановить экспортные поставки из РФ из-за проблем с логистикой. Об этом министерство сообщило 4 марта. «Складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах», – поясняется в релизе. Рекомендация Минпромторга действует «до возобновления работы перевозчиков с предоставлением гарантий поставок».

1 марта 2022 г. Европарламент в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине единогласно принял антироссийскую резолюцию, содержащую среди прочего требование закрыть европейские порты для наших судов. Исключение сделали только для тех случаев, когда «это необходимо по обоснованным гуманитарным причинам». С 1 марта официально о запрете для российских судов заходить в порты страны объявили также Канада, Великобритания и ряд других европейских государств. Таможенные органы Голландии и Бельгии решили прекратить выпуск грузов на Россию, из-за чего в крупнейших европейских перевалочных хабах Роттердаме и Антверпене ряд терминалов отказались загружать и разгружать российские суда. Работать с российскими грузами также отказались крупнейшие компании, специализирующиеся на морских перевозках, – Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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