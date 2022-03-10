Россия введет запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа

Помимо этого на заседании подкомиссии было принято решение о подготовке предложений по временному обнулению пошлин на ряд товаров, в том числе картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао, фруктовые пюре и др., действующих внутри ЕАЭС. Пошлины также предлагается отменить для некоторых детских товаров — это готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста и основа для производства заменителей грудного молока.