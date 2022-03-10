Россия введет запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт зерна и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2021 г. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Соответствующее предложение на рассмотрение подкомиссии поступило от Минсельхоза, решение было согласовано первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
«Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 г. в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», — отметили в Минэкономики.
В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что «потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере».
«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях», — пояснил представитель Минэкономразвития. По данным Минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%.
Помимо этого на заседании подкомиссии было принято решение о подготовке предложений по временному обнулению пошлин на ряд товаров, в том числе картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао, фруктовые пюре и др., действующих внутри ЕАЭС. Пошлины также предлагается отменить для некоторых детских товаров — это готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста и основа для производства заменителей грудного молока.