Газета
Экономика

Россия введет запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа

Ведомости

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт зерна и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2021 г. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Соответствующее предложение на рассмотрение подкомиссии поступило от Минсельхоза, решение было согласовано первым вице-премьером Андреем Белоусовым. 

«Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 г. в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», — отметили в Минэкономики.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что «потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере». 

«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях», — пояснил представитель Минэкономразвития. По данным Минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%. 

Помимо этого на заседании подкомиссии было принято решение о подготовке предложений по временному обнулению пошлин на ряд товаров, в том числе картофель, лук, чеснок, капусту, морковь, какао, фруктовые пюре и др., действующих внутри ЕАЭС. Пошлины также предлагается отменить для некоторых детских товаров — это готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста и основа для производства заменителей грудного молока.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных