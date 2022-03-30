В Госдуме призвали брать оплату в рублях за нефть, зерно и лес
России следует расширить список товаров, оплату за экспорт которых можно принимать в рублях, в том числе включив в него нефть, уголь, зерно и лес. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т. п.», — заявил он.
Володин призвал европейских политиков «перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях», и отнестись к вопросу рублевых взаиморасчетов с большей серьезностью. «Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах», — добавил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки российского газа по действующим контрактам с недружественными странами в рубли. Сейчас все зарубежные платежи за поставленный газ «Газпром» получает в иностранной валюте, в основном в долларах и евро.
Большинство европейских стран, включенных в список недружественных, отказались расплачиваться за газ в рублях. Об этом объявили, в частности, Евросоюз и страны «большой семерки». Против требования Россия выступили также итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они сослались на то, что действующие договоры не предусматривают смену валюты расчета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях.
В России также предложили создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами, чтобы снизить зависимость от резервных валют, которые страны-эмитенты могут использовать в качестве «геополитического оружия». Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН считают, что интерес к формированию недолларовой системы расчетов могут проявить члены ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция и другие страны.