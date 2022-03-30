В Госдуме призвали брать оплату в рублях за нефть, зерно и лес

Большинство европейских стран, включенных в список недружественных, отказались расплачиваться за газ в рублях. Об этом объявили, в частности, Евросоюз и страны «большой семерки». Против требования Россия выступили также итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они сослались на то, что действующие договоры не предусматривают смену валюты расчета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях.