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Экономика

В Госдуме призвали брать оплату в рублях за нефть, зерно и лес

Ведомости

России следует расширить список товаров, оплату за экспорт которых можно принимать в рублях, в том числе включив в него нефть, уголь, зерно и лес. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т. п.», — заявил он.

Володин призвал европейских политиков «перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях», и отнестись к вопросу рублевых взаиморасчетов с большей серьезностью. «Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах», — добавил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки российского газа по действующим контрактам с недружественными странами в рубли. Сейчас все зарубежные платежи за поставленный газ «Газпром» получает в иностранной валюте, в основном в долларах и евро.

Большинство европейских стран, включенных в список недружественных, отказались расплачиваться за газ в рублях. Об этом объявили, в частности, Евросоюз и страны «большой семерки». Против требования Россия выступили также итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они сослались на то, что действующие договоры не предусматривают смену валюты расчета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях.

В России также предложили создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами, чтобы снизить зависимость от резервных валют, которые страны-эмитенты могут использовать в качестве «геополитического оружия». Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН считают, что интерес к формированию недолларовой системы расчетов могут проявить члены ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция и другие страны.

Ранее по теме: Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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