Экономисты призвали создать в России новую платежную единицу

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвич заявил на конференции 29 марта, что власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами. При этом он считает эту идею вопросом будущего — по словам чиновника, сначала единая валюта может быть создана на пространстве ЕАЭС. В стратегии евразийской интеграции до 2025 г. содержится задача сформировать наднациональный финансовый регулятор. Вольвич сказал, что в нынешних условиях этот процесс может занять меньше времени и завершиться к 2024 г. По оценке министерства, создание валютного союза в долгосрочной перспективе принесет около 1% ВВП. Однако в ведомстве утверждают, что Россия сначала должна получить максимум выгоды от расчетов с государствами-партнерами в нацвалютах.