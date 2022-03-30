Экономисты призвали создать в России новую платежную единицу
В России предложили создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Такую инициативу изложили в аналитической записке эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишет РБК со ссылкой на документ.
Отмечается, что интерес к формированию недолларовой системы расчетов могут проявить члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и другие страны. Создание новой платежной единицы позволит им снизить зависимость от резервных валют, которые страны-эмитенты могут использовать в качестве «геополитического оружия», считают эксперты.
По их задумке, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами — золотом и драгметаллами как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.
Курс платежной единицы зависел бы от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертация национальных валют в платежную единицу в рамках внешнеторговых операций осуществлялась бы через клиринговый центр системы. Авторы инициативы предложили в будущем создать вторичный рынок этой единицы, чтобы другие страны могли использовать ее в качестве резервной валюты.
Необходимость введения новой платежной единицы они обосновали затруднениями в проведении расчетов по внешнеторговым операциям, с которыми Россия столкнулась из-за западных санкций, объявленных с конца февраля в ответ на военную операцию на Украине. Эти трудности коснулись как импорта, так и экспорта, оплатить которые через замороженные зарубежные счета подсанкционных российских банков стало невозможно.
Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвич заявил на конференции 29 марта, что власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами. При этом он считает эту идею вопросом будущего — по словам чиновника, сначала единая валюта может быть создана на пространстве ЕАЭС. В стратегии евразийской интеграции до 2025 г. содержится задача сформировать наднациональный финансовый регулятор. Вольвич сказал, что в нынешних условиях этот процесс может занять меньше времени и завершиться к 2024 г. По оценке министерства, создание валютного союза в долгосрочной перспективе принесет около 1% ВВП. Однако в ведомстве утверждают, что Россия сначала должна получить максимум выгоды от расчетов с государствами-партнерами в нацвалютах.