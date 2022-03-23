Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газ

Путин в своем сегодняшнем выступлении сказал, что в подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту. Своими действиями коллективный Запад «фактически подвел черту под надежностью своих валют» и «перечеркнул доверие» к ним. «Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — резюмировал Путин.