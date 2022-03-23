Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газ

Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газДля этого «Газпром» должен внести изменения в действующие контракты
Россия откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли. Об этом объявил президент страны Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал он.
Президент поручил правительству дать «Газпрому» директиву по внесению изменений в действующие контракты. При этом, подчеркнул Путин, необходимо предоставить зарубежным партнерам возможность совершения всех необходимых операций.
«Нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций», — заявил президент.
Решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз (ЕС) и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд.
Путин в своем сегодняшнем выступлении сказал, что в подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту. Своими действиями коллективный Запад «фактически подвел черту под надежностью своих валют» и «перечеркнул доверие» к ним. «Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — резюмировал Путин.
В то же время президент подчеркнул, что Россия продолжит в полной мере исполнять свои обязательства по заключенным контрактам и поставлять газ в другие государства. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сказал, что страна никогда не использовала свои энергоресурсы в качестве «оружия».