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Экономика

Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газ

Для этого «Газпром» должен внести изменения в действующие контракты
Ведомости
Пресс-служба Президента России

Россия откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли. Об этом объявил президент страны Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал он.

Президент поручил правительству дать «Газпрому» директиву по внесению изменений в действующие контракты. При этом, подчеркнул Путин, необходимо предоставить зарубежным партнерам возможность совершения всех необходимых операций.

«Нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций», — заявил президент.

Решение принято на фоне санкций, которые ввели в отношении России США, Евросоюз (ЕС) и ряд других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд.

Путин в своем сегодняшнем выступлении сказал, что в подобных условиях России бессмысленно поставлять свои товары в США и ЕС за доллары, евро и прочую иностранную валюту. Своими действиями коллективный Запад «фактически подвел черту под надежностью своих валют» и «перечеркнул доверие» к ним. «Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», — резюмировал Путин.

В то же время президент подчеркнул, что Россия продолжит в полной мере исполнять свои обязательства по заключенным контрактам и поставлять газ в другие государства. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сказал, что страна никогда не использовала свои энергоресурсы в качестве «оружия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных