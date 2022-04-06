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Финляндия заявила о нарушении своего воздушного пространства самолетами РФ

Ведомости

Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что четыре российских пассажирских самолета якобы нарушили воздушное пространство страны у побережья Финского залива, сообщили «РИА Новости».

«Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — заявили в полиции.

Происшествия расследуют из-за подозрений, что самолеты нарушили антироссийские санкции ЕС. В полиции добавили, что за такие нарушения предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до двух лет, при отягчающих обстоятельствах – срок до четырех лет. Полиция ведет расследование вместе с силами обороны и погранслужбой Финляндии. Власти не будут предоставлять информацию, пока не получат дополнительных сведений, отметили в полиции.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше. Также президент России Владимир Путин подписал указ об оплате лизинга самолетов иностранных компаний в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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