Финляндия заявила о нарушении своего воздушного пространства самолетами РФ
Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что четыре российских пассажирских самолета якобы нарушили воздушное пространство страны у побережья Финского залива, сообщили «РИА Новости».
«Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — заявили в полиции.
Происшествия расследуют из-за подозрений, что самолеты нарушили антироссийские санкции ЕС. В полиции добавили, что за такие нарушения предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до двух лет, при отягчающих обстоятельствах – срок до четырех лет. Полиция ведет расследование вместе с силами обороны и погранслужбой Финляндии. Власти не будут предоставлять информацию, пока не получат дополнительных сведений, отметили в полиции.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше. Также президент России Владимир Путин подписал указ об оплате лизинга самолетов иностранных компаний в рублях.