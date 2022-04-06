Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели
Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели — Москва — Дели, сообщает посольство России в Индии в своем Telegram-канале.
«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — говорится в сообщении. Как уточнили в посольстве, пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, вернут деньги в полном объеме. Желающие по-прежнему могут попасть в Россию транзитом через Стамбул, Дубай, Ташкент и Доху и по другим маршрутам, добавили в пресс-службе дипведомства.
27 марта Индия возобновила международное авиасообщение, прерванное из-за распространения коронавируса. Индийским и иностранным авиакомпаниям было разрешено совершать порядка 3200 международных авиарейсов в неделю в страну и из нее. С июля 2020 г. действовали двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран). Индия заключила пакты о «воздушных пузырях» с 28 государствами, в том числе с Россией.
Ранее вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановила полеты по маршруту Ханой — Москва с 25 марта и до особого распоряжения. Как уточнили в пресс-службе, перевозчик должен пересмотреть требования по страхованию самолетов и выполнению полетов в Россию. Пассажирам помогут вернуть билеты или обменять их на другие рейсы после восстановления полетов в Россию.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше.
После введения санкций иностранные авиакомпании начали приостанавливать полеты в Россию из-за проблем со страхованием таких полетов. 14 марта о приостановке рейсов Сеул — Владивосток сообщили южнокорейские перевозчики Korean Air и Air Busan.