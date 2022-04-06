Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

27 марта Индия возобновила международное авиасообщение, прерванное из-за распространения коронавируса. Индийским и иностранным авиакомпаниям было разрешено совершать порядка 3200 международных авиарейсов в неделю в страну и из нее. С июля 2020 г. действовали двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран). Индия заключила пакты о «воздушных пузырях» с 28 государствами, в том числе с Россией.