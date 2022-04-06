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Бизнес

Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

Ведомости

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели — Москва — Дели, сообщает посольство России в Индии в своем Telegram-канале.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — говорится в сообщении. Как уточнили в посольстве, пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, вернут деньги в полном объеме. Желающие по-прежнему могут попасть в Россию транзитом через Стамбул, Дубай, Ташкент и Доху и по другим маршрутам, добавили в пресс-службе дипведомства.

27 марта Индия возобновила международное авиасообщение, прерванное из-за распространения коронавируса. Индийским и иностранным авиакомпаниям было разрешено совершать порядка 3200 международных авиарейсов в неделю в страну и из нее. С июля 2020 г. действовали двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран). Индия заключила пакты о «воздушных пузырях» с 28 государствами, в том числе с Россией.

Ранее вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановила полеты по маршруту Ханой — Москва с 25 марта и до особого распоряжения. Как уточнили в пресс-службе, перевозчик должен пересмотреть требования по страхованию самолетов и выполнению полетов в Россию. Пассажирам помогут вернуть билеты или обменять их на другие рейсы после восстановления полетов в Россию.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше.

После введения санкций иностранные авиакомпании начали приостанавливать полеты в Россию из-за проблем со страхованием таких полетов. 14 марта о приостановке рейсов Сеул — Владивосток сообщили южнокорейские перевозчики Korean Air и Air Busan.

Ранее по теме: Vietnam Airlines объявила о приостановке полетов в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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