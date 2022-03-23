Vietnam Airlines объявила о приостановке полетов в Россию
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полеты по маршруту Ханой — Москва с 25 марта и до особого распоряжения, сообщила пресс-служба компании. Перевозчик должен пересмотреть требования по страхованию самолетов и выполнению полетов в Россию.
«Приостановка полетов связана с тем, что авиакомпании необходимо пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила, касающиеся страхования транспортных средств и выполнения полетов в Россию», — говорится в сообщении.
Пассажирам помогут вернуть билеты или обменять их на другие рейсы после восстановления полетов в Россию. Авиакомпания работает с профильными ведомствами, чтобы восстановить рейсы в Москву как можно раньше, уточнили в пресс-службе.
Ранее западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше.
После введения санкций иностранные авиакомпании начали приостанавливать полеты в Россию из-за проблем со страхованием таких полетов. 14 марта о приостановке рейсов Сеул — Владивосток сообщили южнокорейские перевозчики Korean Air и Air Busan.