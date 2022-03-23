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Бизнес

Vietnam Airlines объявила о приостановке полетов в Россию

Ведомости

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полеты по маршруту Ханой — Москва с 25 марта и до особого распоряжения, сообщила пресс-служба компании. Перевозчик должен пересмотреть требования по страхованию самолетов и выполнению полетов в Россию.

«Приостановка полетов связана с тем, что авиакомпании необходимо пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила, касающиеся страхования транспортных средств и выполнения полетов в Россию», — говорится в сообщении.

Пассажирам помогут вернуть билеты или обменять их на другие рейсы после восстановления полетов в Россию. Авиакомпания работает с профильными ведомствами, чтобы восстановить рейсы в Москву как можно раньше, уточнили в пресс-службе.

Ранее западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше.

После введения санкций иностранные авиакомпании начали приостанавливать полеты в Россию из-за проблем со страхованием таких полетов. 14 марта о приостановке рейсов Сеул — Владивосток сообщили южнокорейские перевозчики Korean Air и Air Busan.

Ранее по теме: Южнокорейские авиакомпании приостановили полеты во Владивосток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных