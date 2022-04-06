США могут отказаться от части мероприятий саммита G20 из-за России
Американская сторона не будет участвовать в нескольких мероприятиях в рамках саммита G20 в Индонезии, если на них будет присутствовать Россия, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.
«Президент [Джо] Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», — заявила Йеллен (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, США не хотят, чтобы Россия участвовала в саммите.
Ранее сегодня Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали.
Президент США Джо Байден ранее выступил за исключение России из G20. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.