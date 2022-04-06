США могут отказаться от части мероприятий саммита G20 из-за России

«Президент [Джо] Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», — заявила Йеллен (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, США не хотят, чтобы Россия участвовала в саммите.