Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к брифингу Захаровой на Youtube

14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что не будут блокировать видеохостинг, если он удалит запрещенный контент и снимет ограничения с каналов российских СМИ.