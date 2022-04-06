Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к брифингу Захаровой на Youtube
Роскомнадзор потребовал от Google LLC снять ограничения с видеозаписи брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой на Youtube и объяснить причину их введения, говорится на сайте ведомства.
«Блокировка видеозаписи, выполненная администрацией видеохостинга, препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. Администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации Министерства иностранных дел Российской Федерации», — заявили в РКН.
Ранее регулятор сообщил, что Youtube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие. РКН назвал Youtube одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.
14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что не будут блокировать видеохостинг, если он удалит запрещенный контент и снимет ограничения с каналов российских СМИ.