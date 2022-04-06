Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Власти Хорватии вышлют из страны часть сотрудников посольства России после публикации видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей, заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман на полях заседания глав МИД стран-членов НАТО.
«Мы сделаем это [вышлем часть дипломатов РФ из страны] из солидарности [с НАТО и ЕС] и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов», — заявил Грлич-Радман (цитата по ТАСС).
Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Новая волна высылки началась после публикации 3 апреля фото и видео из Бучи. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. Уже объявили о высылке дипломатов Франция, Германия, Италия, Испания, Польша, Чехия, страны Прибалтики и др.
Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из Города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к независимому расследованию событий в Буче.