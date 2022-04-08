Вучич запросит информацию о полете истребителя рядом с самолетом Air Serbia
Власти Сербии запросят у России и НАТО информацию об истребителе, который появился в воздухе рядом с пассажирским самолетом авиакомпании Air Serbia, летевшим из Белграда в Москву, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире телекомпании «Радио и телевидение Сербии».
«Давайте посмотрим, кто прикидывается умным, чтобы угрожать истребителям гражданской авиации, угрожать гражданским лицам в полете. Или, может быть, это совпадение, но было бы неплохо, если бы нам сказали, потому что теперь у нас есть точные координаты того, где появился самолет», — заявил Вучич.
3 декабря пассажирскому самолету, выполнявшему рейс Белград — Москва, пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения над Черным морем c истребителем, который оказался в небе рядом. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.
В Росавиации заявили, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для гражданских самолетов. По словам Вучича, российское управление полетами недалеко от границы России и Латвии предупредило пилотов самолета из Сербии о еще одном самолете и попросило его идентифицировать. Вучич отметил, что это был военный истребитель, который напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. Президент допустил, что в российском воздушном пространстве находился самолет НАТО, он был на милю ниже пассажирского. Согласно отчету, истребитель не угрожал гражданскому самолету и относительно быстро исчез из поля зрения. Пилоты отметили в отчете, что чувствуют себя некомфортно и впредь должны учитывать риски полетов «в условиях военных действий».