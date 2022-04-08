Вучич запросит информацию о полете истребителя рядом с самолетом Air Serbia

В Росавиации заявили, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для гражданских самолетов. По словам Вучича, российское управление полетами недалеко от границы России и Латвии предупредило пилотов самолета из Сербии о еще одном самолете и попросило его идентифицировать. Вучич отметил, что это был военный истребитель, который напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. Президент допустил, что в российском воздушном пространстве находился самолет НАТО, он был на милю ниже пассажирского. Согласно отчету, истребитель не угрожал гражданскому самолету и относительно быстро исчез из поля зрения. Пилоты отметили в отчете, что чувствуют себя некомфортно и впредь должны учитывать риски полетов «в условиях военных действий».