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Вучич запросит информацию о полете истребителя рядом с самолетом Air Serbia

Ведомости

Власти Сербии запросят у России и НАТО информацию об истребителе, который появился в воздухе рядом с пассажирским самолетом авиакомпании Air Serbia, летевшим из Белграда в Москву, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире телекомпании «Радио и телевидение Сербии».

«Давайте посмотрим, кто прикидывается умным, чтобы угрожать истребителям гражданской авиации, угрожать гражданским лицам в полете. Или, может быть, это совпадение, но было бы неплохо, если бы нам сказали, потому что теперь у нас есть точные координаты того, где появился самолет», — заявил Вучич.

3 декабря пассажирскому самолету, выполнявшему рейс Белград — Москва, пришлось изменить курс, чтобы избежать опасного сближения над Черным морем c истребителем, который оказался в небе рядом. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.

В Росавиации заявили, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для гражданских самолетов. По словам Вучича, российское управление полетами недалеко от границы России и Латвии предупредило пилотов самолета из Сербии о еще одном самолете и попросило его идентифицировать. Вучич отметил, что это был военный истребитель, который напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. Президент допустил, что в российском воздушном пространстве находился самолет НАТО, он был на милю ниже пассажирского. Согласно отчету, истребитель не угрожал гражданскому самолету и относительно быстро исчез из поля зрения. Пилоты отметили в отчете, что чувствуют себя некомфортно и впредь должны учитывать риски полетов «в условиях военных действий».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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