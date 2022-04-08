Правительство Белоруссии утвердило перечень недружественных стран
Белорусское правительство утвердило перечень стран, которые осуществляют недружественные действия в отношении Минска, сообщил «Sputnik Беларусь». Такое постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко.
В список недружественных Белоруссии стран вошли: Австралия, ЕС, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория и Швейцария. Документ вступил в силу со дня опубликования.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о приостановке платежей резидентам иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении белорусских компаний и граждан. Банки и другие финансовые организации не должны принимать платежные требования по исполнительным документам, которые такие резиденты подают самостоятельно без акцепта плательщика.
В 2021 г. правительство России утвердило список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. 7 марта после введения антироссийских санкций список увеличился до 46 стран. В него вошли, кроме перечисленных в списке Белоруссии, Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.