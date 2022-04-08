Правительство Белоруссии утвердило перечень недружественных стран

В 2021 г. правительство России утвердило список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. 7 марта после введения антироссийских санкций список увеличился до 46 стран. В него вошли, кроме перечисленных в списке Белоруссии, Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.