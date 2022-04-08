Минюст США: яхту Вексельберга могут продать и передать вырученные средства Украине
В Минюсте США не исключают изъятия яхты, принадлежащей российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, и передачи вырученных от ее продажи средств Украине. Об этом заявил глава рабочей группы ведомства по исполнению санкций против России Эндрю Адамс в интервью газете The Washington Post.
«В целом средства, полученные в результате изъятия собственности, когда мы полностью реализовываем активы, могут и должны быть использованы и могут быть использованы так, как решит генпрокурор, при соблюдении определенных правил, которые устанавливают ограничения на то, куда конкретно могут быть направлены эти средства», — ответил Адамс на вопрос о том, может ли яхта быть изъята, чтобы средства от ее продажи направили на помощь Украине.
«На мой взгляд, основная причина для изъятия собственности — это компенсация жертвам. Так что я бы не стал исключать возможности того, что именно таким образом в конечном счете и будет использована часть этих средств», — добавил он.
В понедельник, 4 апреля, испанские правоохранительные органы сообщили об аресте яхты Tango по запросу американской стороны. В минюсте США судно, стоимость которого оценивается в более чем 90 млн евро, назвали собственностью Вексельберга.
По данным ведомства, Вексельберг приобрел Tango в 2011 г. и владел судном с тех пор. По версии Минюста, бизнесмен использовал подставные компании, чтобы скрыть долларовые транзакции, связанные с яхтой, в том числе платежи за ее техническое обслуживание. Лицензию на совершение этих платежей, согласно санкционному законодательству, он не получил.
Вексельберг с апреля 2018 г. внесен в санкционные списки США, где его подозревали в причастности к вмешательству в президентские выборы 2016 г. Под ограничения также попала группа компаний «Ренова», которой владеет бизнесмен. В марте США расширили санкции против Вексельберга в связи с военной операцией на Украине, включив в список заблокированного имущества Tango и пассажирский самолет Airbus с бортовым номером P4-MIS.