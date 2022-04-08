Минюст США: яхту Вексельберга могут продать и передать вырученные средства Украине

«В целом средства, полученные в результате изъятия собственности, когда мы полностью реализовываем активы, могут и должны быть использованы и могут быть использованы так, как решит генпрокурор, при соблюдении определенных правил, которые устанавливают ограничения на то, куда конкретно могут быть направлены эти средства», — ответил Адамс на вопрос о том, может ли яхта быть изъята, чтобы средства от ее продажи направили на помощь Украине.