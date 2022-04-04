Испания сообщила об аресте яхты Вексельберга на Майорке

Минюст США также подтвердил арест яхты, опубликовав видео проникновения на судно испанских и американских силовиков. В ведомстве сообщили, что Вексельберг купил Tango в 2011 г. и владел ей с тех пор. По версии Минюста, бизнесмен использовал подставные компании, чтобы скрыть связанные с судном финансовые операции, которые проводились в долларах. Вексельберг и его доверенные лица «продолжали осуществлять платежи в долларах США через банки США за техническое обслуживания Tango», в том числе за швартовку, говорится в сообщении. Лицензию на совершение этих платежей, согласно санкционному законодательству, он не получил.