Испания сообщила об аресте яхты Вексельберга на Майорке
Испанские правоохранительные органы по запросу США арестовали яхту Tango, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, сообщает гражданская гвардия Испании. В операции приняли участие сотрудники ФБР и Агентства национальной безопасности США. Вексельберг в 2021 г. занимал 20-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивалось в $9 млрд.
«Яхта длиной 78 метров и стоимостью более 90 млн евро находилась на верфи на Майорке и принадлежит российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу», — говорится в сообщении. Яхта стояла под флагом Островов Кука, ее формальным владельцем является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которой, в свою очередь, управляют панамские компании, рассказали в Гражданской гвардии. Во время обыска судна была изъята документация и компьютерная техника, которые будут проанализированы для подтверждения личности ее реального владельца.
Вексельберг не находится под европейскими санкциями, однако с апреля 2018 г. внесен в санкционные списки США, где его подозревали в причастности к вмешательству в президентские выборы 2016 г. Под американские санкции также попала группа компаний «Ренова», которой владеет бизнесмен. В марте США расширили санкции против Вексельберга в связи с военной операцией на Украине, включив в список заблокированного имущества яхту Tango и пассажирский самолет Airbus с бортовым номером P4-MIS.
Минюст США также подтвердил арест яхты, опубликовав видео проникновения на судно испанских и американских силовиков. В ведомстве сообщили, что Вексельберг купил Tango в 2011 г. и владел ей с тех пор. По версии Минюста, бизнесмен использовал подставные компании, чтобы скрыть связанные с судном финансовые операции, которые проводились в долларах. Вексельберг и его доверенные лица «продолжали осуществлять платежи в долларах США через банки США за техническое обслуживания Tango», в том числе за швартовку, говорится в сообщении. Лицензию на совершение этих платежей, согласно санкционному законодательству, он не получил.
Ранее в Евросоюзе арестовали яхты и недвижимость ряда российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине. Так, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции арестовали две яхты, которые, возможно, принадлежат Алексею Кузьмичеву.
Президент России Владимир Путин назвал аресты зарубежных активов россиян «уроком для национального бизнеса» — по его словам, это подтверждает его мысль о том, что надежнее всего инвестировать в свою страну.