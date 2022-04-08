Под Петербургом упал МиГ-31

МиГ-31 — российский сверххзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет эксплуатируется с 1981 г. и имеется на вооружении России и Казахстана. Последний раз российский МиГ-31 терпел крушение в сентябре 2018 г. Тогда Минобороны причиной аварии в Нижегородской области назвало техническую неисправность.