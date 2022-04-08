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Под Петербургом упал МиГ-31

Ведомости

Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Экипаж самолета катапультировался.

«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Истребитель упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет, отметили в Западном военном округе. Причиной происшествия, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность.

МиГ-31 — российский сверххзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет эксплуатируется с 1981 г. и имеется на вооружении России и Казахстана. Последний раз российский МиГ-31 терпел крушение в сентябре 2018 г. Тогда Минобороны причиной аварии в Нижегородской области назвало техническую неисправность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных