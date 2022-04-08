Под Петербургом упал МиГ-31
Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Экипаж самолета катапультировался.
«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Истребитель упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет, отметили в Западном военном округе. Причиной происшествия, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность.
МиГ-31 — российский сверххзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет эксплуатируется с 1981 г. и имеется на вооружении России и Казахстана. Последний раз российский МиГ-31 терпел крушение в сентябре 2018 г. Тогда Минобороны причиной аварии в Нижегородской области назвало техническую неисправность.