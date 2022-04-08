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Шольц назвал претензии к Макрону за контакты с Путиным несправедливыми

Ведомости

Критика французского президента Эммануэля Макрона, который продолжает вести диалог Россией и ее президентом Владимиром Путиным, несправедлива, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. 

«Критика в адрес французского президента несправедлива. Он очень активно выступил как в переговорах, которые он ведет с украинским президентом, так и с российским президентом, пытается внести вклад в то, чтобы мы получили шанс на перемирие и отвод российских войск», — заявил Шольц, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в Лондоне (цитата по «РИА Новости»). 

По словам Шольца, никто из западных лидеров в разговорах с Путиным не выступает от имени Украины, так как вопрос о будущем страны должны решать исключительно ее граждане. Он подчеркнул, что в ходе диалога с российским президентом все время идет речь, в частности, о прекращении огня на территории Украины и отводе войск. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Макрона за телефонные переговоры с Путиным, сообщало агентство Bloomberg. По словам Моравецкого, переговоры двух лидеров, несмотря на их частоту, не помогли предотвратить военных действий на Украине. Он также потребовал «четких и решительных» санкций в отношении России.

Макрон ответил на критику польского премьера, назвав ее «необоснованной и возмутительной», передает TF1. «Я не отрицаю, что постоянно общался с президентом Путиным. Я делал это без наивности еще в 2017 г. и никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я думаю, что это мой долг», — отмечал президент. Он также обвинил Моравецкого во вмешательстве во французскую избирательную кампанию» и поддержке соперницы Макрона Марин Ле Пен. 

С момента начала специальной военной операции российских войск на территории Украины лидеры России и Франции созванивались девять раз — первые телефонные переговоры состоялись 24 февраля, а последние — 29 марта. Тогда они обсудили ситуацию вокруг Украины и решение главы российского государства о переходе к оплате поставок газа российскими рублями.

Ранее по теме: Макрон выступил против резких высказываний о Путине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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