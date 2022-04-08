Министерство обороны сообщило о заблокированных в Мариуполе иностранных наемниках
В Мариуполе российские военные перехватили радиопереговоры иностранных наемников как минимум на шести европейских языках, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Результаты радиоперехватов показывают, что, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников», — заявил Конашенков. По его словам, разговоры ведутся не только на русском и украинском, но еще на шести, в основном европейских иностранных языках.
Иностранные наемники, как утверждает представитель оборонного ведомства, используют гражданское население в качестве живого щита. При этом украинская сторона отказалась вывести боевиков из Мариуполя. «Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан», — добавил Конашенков. Мариуполь будет безусловно освобожден войсками ДНР и подразделениями российских вооруженных сил, заключил он.
Минобороны ранее заявило об атаке на центр подготовки иностранных наемников под Одессой. В результате атаки с помощью ракетного комплекса «Бастион» объект оказался уничтожен, рассказывал Конашенков. Помимо этого российские ракеты воздушного базирования поразили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донбассе, а средства противовоздушной обороны РФ сбили два украинских вертолета и пять беспилотников в Херсонской области.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.