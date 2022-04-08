Минобороны заявило об атаке на центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Минобороны России совершило нападение на Центр сбора и подготовки иностранных наемников под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В результате атаки с помощью ракетного комплекса «Бастион» Центр оказался уничтожен.
«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», — сказал представитель военного ведомства.
Помимо этого, российские ракеты воздушного базирования поразили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донбассе, а средства противовоздушной обороны РФ сбили два украинских вертолета и пять беспилотников в Херсонской области. В общей сложности Россия атаковала 81 военный объект Украины.
Всего с начала проведения военной операции российскими войсками уничтожены 97 вертолетов и 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники, заявил Конашенков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News назвал значительными потери российских войск в военных действиях на Украине. Последний раз военное ведомство отчитывалось о гибели военнослужащих РФ 25 марта, согласно этим данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.