Во Франции начался первый тур президентских выборов
Во Франции утром в воскресенье начался первый тур президентских выборов, на территории страны и в ее заморских департаментах Западного полушария открылись около 70 000 избирательных участков, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований.
В списках избирателей значатся более 48 млн французов. В число 12 кандидатов на пост президента входит действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он баллотируется на второй срок при поддержке движения «Республика на марше». В выборах также участвует лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая, по данным исследований, во втором туре голосования займет второе место после Макрона.
На пост президента также претендуют лидер «Неподчинившейся Франции», парламентарий Жан-Люк Меланшон, основатель правого движения «Реконкиста» журналист Эрик Земмур и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, выдвинутая от партии «Республиканцы».
Накануне президентских выборов начался снижаться разрыв между двумя основными кандидатами. Макрон и Ле Пен, как подтверждают опросы, выйдут во второй тур, как и на выборах 2017 г., когда победил Макрон.
По данным исследования Harris Interactive от 4 апреля, во втором туре Макрон наберет 51,5% голосов, а Ле Пен – всего 48,5%. Комментируя эти цифры, журнал Challenges отметил, что впервые наблюдается такой незначительный разрыв между Макроном и Ле Пен. 23 февраля, до начала специальной военной операции на Украине, рейтинг Макрона против Ле Пен во втором туре составлял, согласно агрегатору Reuters, 54% против 46% у Ле Пен. На выборах 2017 г. Макрон получил 66,1% против 33,9% у Ле Пен.
Второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля.