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Вучич заявил о планах приобрести у Турции беспилотники Bayraktar

Ведомости

Сербия планирует закупить турецкие беспилотники Bayraktar, заявил президент Сербии Александр Вучич после военных учений «Огненный щит». Глава государства заявил, что сербская армия стала сильнее и является «сдерживающим фактором для всех, кто пытается поставить под угрозу безопасность страны».

«В разговоре два дня назад я попросил у президента Турции Эрдогана «Байрактары» и получил обещание, что мы сможем их купить и поставить на вооружение сербской армии», — сказал Вучич. По его словам, Сербии придется дополнительно усилить подразделения вертолетов и беспилотников.

В начале февраля Турция подписала соглашение с Украиной, которым предполагалось расширение производства турецких ударных беспилотников Bayraktar на украинской территории, говорил украинский президент Владимир Зеленский.

В октябре прошлого года украинские военные впервые использовали турецкие ударные беспилотники на территории Донбасса. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. Обращение прозвучало на фоне сообщений, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных