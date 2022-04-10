Вучич заявил о планах приобрести у Турции беспилотники Bayraktar

«В разговоре два дня назад я попросил у президента Турции Эрдогана «Байрактары» и получил обещание, что мы сможем их купить и поставить на вооружение сербской армии», — сказал Вучич. По его словам, Сербии придется дополнительно усилить подразделения вертолетов и беспилотников.