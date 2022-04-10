Вучич заявил о планах приобрести у Турции беспилотники Bayraktar
Сербия планирует закупить турецкие беспилотники Bayraktar, заявил президент Сербии Александр Вучич после военных учений «Огненный щит». Глава государства заявил, что сербская армия стала сильнее и является «сдерживающим фактором для всех, кто пытается поставить под угрозу безопасность страны».
«В разговоре два дня назад я попросил у президента Турции Эрдогана «Байрактары» и получил обещание, что мы сможем их купить и поставить на вооружение сербской армии», — сказал Вучич. По его словам, Сербии придется дополнительно усилить подразделения вертолетов и беспилотников.
В начале февраля Турция подписала соглашение с Украиной, которым предполагалось расширение производства турецких ударных беспилотников Bayraktar на украинской территории, говорил украинский президент Владимир Зеленский.
В октябре прошлого года украинские военные впервые использовали турецкие ударные беспилотники на территории Донбасса. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать воинственные заявления Киева. Обращение прозвучало на фоне сообщений, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.