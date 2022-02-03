Турция договорилась о расширении производства беспилотников Bayraktar на Украине
Турция подписала соглашение с Украиной, которым предполагается расширение производства турецких ударных беспилотников Bayraktar на украинской территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «РИА Новости».
«Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», — сказал Зеленский.
Ранее глава украинского минобороны Александр Резников заявил, что Украина и Турция подпишут соглашение о строительстве завода по производству турецких беспилотников на территории Украины.
Эрдоган прибыл в Киев в четверг, 3 февраля. По итогам переговоров было также подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между двумя странами.