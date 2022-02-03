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Турция договорилась о расширении производства беспилотников Bayraktar на Украине

Ведомости

Турция подписала соглашение с Украиной, которым предполагается расширение производства турецких ударных беспилотников Bayraktar на украинской территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «РИА Новости».

«Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», — сказал Зеленский.

Ранее глава украинского минобороны Александр Резников заявил, что Украина и Турция подпишут соглашение о строительстве завода по производству турецких беспилотников на территории Украины.

Эрдоган прибыл в Киев в четверг, 3 февраля. По итогам переговоров было также подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между двумя странами.

Ранее по теме: Президент Турции Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Зеленским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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