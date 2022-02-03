Президент Турции Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Киев на запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой они обсудят конфликт на востоке Украины. Об этом турецкий президент сообщил в «Twitter».
«Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция призывает все стороны проявлять сдержанность и вести диалог для поддержания мира», — говорится в сообщении президента.
Эрдоган также подчеркнул, что конфликт на востоке Украины должен быть урегулирован мирными средствами в соответствии с международным правом. Турция, в свою очередь, готова внести свой вклад в поддержание мирной и безопасной обстановки, добавил он.
В ноябре 2021 г. Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. Таким образом президент Турции прокомментировал материалы западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину и скоплении на границе между странами более 100 000 российских военных. При этом Москва неоднократно опровергала подобные публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому на таком саммите нельзя будет найти пути решения проблемы. В Кремле отметили, что стороны конфликта — это Киев с одной стороны и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР — с другой.
27 января стало известно, что Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию в рамках двусторонней встречи. Песков уточнил, что главы государств договорились, что первый приедет в Турцию Путин, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики обоих. При этом речь идет именно о двусторонней встрече. Участие президента Украины Владимира Зеленского не предполагается, уточнил пресс-секретарь.