Президент Турции Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Зеленским

В ноябре 2021 г. Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. Таким образом президент Турции прокомментировал материалы западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину и скоплении на границе между странами более 100 000 российских военных. При этом Москва неоднократно опровергала подобные публикации.