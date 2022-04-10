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Минобороны сообщило об уничтожении штаба батальона «Днепр» на Украине

Ведомости

В селе Звонецкое Днепропетровской области ночью были уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», удар по ним нанесли высокоточные ракеты морского базирования, сообщило Минобороны России.

К месту базирования батальона на днях прибыли иностранные наемники, утверждает военное ведомство.   

По данным Минобороны, ракетами воздушного базирования в Николаевской области и на военном аэродроме «Чугуев» были уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Помимо этого российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

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Кроме того, авиация ВКС поразила 86 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, склады боеприпасов и горючего, установки реактивных систем залпового огня, 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.  

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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