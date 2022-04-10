Минобороны сообщило об уничтожении штаба батальона «Днепр» на Украине
В селе Звонецкое Днепропетровской области ночью были уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», удар по ним нанесли высокоточные ракеты морского базирования, сообщило Минобороны России.
К месту базирования батальона на днях прибыли иностранные наемники, утверждает военное ведомство.
По данным Минобороны, ракетами воздушного базирования в Николаевской области и на военном аэродроме «Чугуев» были уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Помимо этого российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.
Кроме того, авиация ВКС поразила 86 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, склады боеприпасов и горючего, установки реактивных систем залпового огня, 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.