Минобороны Турции заявило о невозможности пропуска военных кораблей в Черное море
Турция не пустит военные корабли в Черное море, заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар. Согласно конвенции Монтрё, военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в случае конфликта в регионе.
«Мы не пустим боевые корабли в Черное море. Мы не хотим войны на Черном море», — передает слова Акара TR Haber. Министр отметил, что попавшие в море мины не удалось найти, точное их количество неизвестно.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 28 февраля заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине, передавал Anadolu.
Позже, 1 марта, глава турецкого минобороны заявил журналистам, что Анкара «продолжит неукоснительно выполнять все требования конвенции по проливам, в том числе пунктов 19, 20 и 21 этого документа». Через черноморские проливы, в частности, происходит снабжение российской группировки войск в Сирии.
Пункт 19 конвенции говорит о том, что военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в случае конфликта в регионе. Пункт 20 гласит, что если Турция окажется военной стороной, то проход военных кораблей будет происходить исключительно по усмотрению Анкары.
Пункт 21 гласит, что военные корабли, ранее попавшие в Черное море и после закрытия проливов отделенные от пунктов стоянки, могут вернуться в свои порты. Однако Турция может отказать в этом праве, если считает себя находящейся под непосредственной военной угрозой государства, которому принадлежат эти корабли.