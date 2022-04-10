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Минобороны Турции заявило о невозможности пропуска военных кораблей в Черное море

Ведомости

Турция не пустит военные корабли в Черное море, заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар. Согласно конвенции Монтрё, военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в случае конфликта в регионе.

«Мы не пустим боевые корабли в Черное море. Мы не хотим войны на Черном море», — передает слова Акара TR Haber. Министр отметил, что попавшие в море мины не удалось найти, точное их количество неизвестно. 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 28 февраля заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине, передавал Anadolu.

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Позже, 1 марта, глава турецкого минобороны заявил журналистам, что Анкара «продолжит неукоснительно выполнять все требования конвенции по проливам, в том числе пунктов 19, 20 и 21 этого документа». Через черноморские проливы, в частности, происходит снабжение российской группировки войск в Сирии.

Пункт 19 конвенции говорит о том, что военные корабли всякой воюющей державы не будут иметь право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в случае конфликта в регионе. Пункт 20 гласит, что если Турция окажется военной стороной, то проход военных кораблей будет происходить исключительно по усмотрению Анкары.

Пункт 21 гласит, что военные корабли, ранее попавшие в Черное море и после закрытия проливов отделенные от пунктов стоянки, могут вернуться в свои порты. Однако Турция может отказать в этом праве, если считает себя находящейся под непосредственной военной угрозой государства, которому принадлежат эти корабли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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