Путин встретится с Лукашенко на космодроме Восточный 12 апреля

Через несколько дней после этой встречи Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS говорил, что Путин находится «как никогда в форме» и абсолютно адекватен. Предположения Запада о том, что российский президент нездоров, он назвал выдумкой. «Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции», — отметил Лукашенко.