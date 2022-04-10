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Путин встретится с Лукашенко на космодроме Восточный 12 апреля

Ведомости

12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Амурской области на космодроме Восточный, передает телеканал «Россия 1».

Лидеры двух стран в День космонавтики дадут пресс-конференцию, обсуждаться будет в том числе ситуация на Украине. Отмечается, что Белоруссия «хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва». Посещение космодрома Путиным и Лукашенко ТАСС подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

До этого лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта. Путин тогда заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине. 

Через несколько дней после этой встречи Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS говорил, что Путин находится «как никогда в форме» и абсолютно адекватен. Предположения Запада о том, что российский президент нездоров, он назвал выдумкой. «Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции», — отметил Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных