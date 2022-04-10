Путин встретится с Лукашенко на космодроме Восточный 12 апреля
12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Амурской области на космодроме Восточный, передает телеканал «Россия 1».
Лидеры двух стран в День космонавтики дадут пресс-конференцию, обсуждаться будет в том числе ситуация на Украине. Отмечается, что Белоруссия «хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва». Посещение космодрома Путиным и Лукашенко ТАСС подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
До этого лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта. Путин тогда заявил о позитивных сдвигах в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине.
Через несколько дней после этой встречи Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS говорил, что Путин находится «как никогда в форме» и абсолютно адекватен. Предположения Запада о том, что российский президент нездоров, он назвал выдумкой. «Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции», — отметил Лукашенко.