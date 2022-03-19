Лукашенко рассказал о состоянии здоровья Путина

«Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).