Лукашенко рассказал о состоянии здоровья Путина
Президент России Владимир Путин находится «как никогда в форме» и абсолютно адекватен, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
«Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Предположения Запада о том, что российский президент нездоров, Лукашенко назвал выдумкой. «Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции», — отметил глава государства.
Он также добавил, что находится с Путиным в дружеских отношениях и посвящен как в государственные, так и личные дела президента.
Рабочий день Владимира Путина крайне ненормированный, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Рабочий день у президента, в полном смысле этого слова — есть такое понятие «ненормированный рабочий день» — вот у него он крайне ненормированный. Поэтому нет никакого фиксированного часа, в любом случае с утра и до поздней ночи. Эмоциональное состояние в норме», — заявил Песков.