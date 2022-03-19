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Лукашенко рассказал о состоянии здоровья Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин находится «как никогда в форме» и абсолютно адекватен, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

«Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Предположения Запада о том, что российский президент нездоров, Лукашенко назвал выдумкой. «Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции», — отметил глава государства.

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Он также добавил, что находится с Путиным в дружеских отношениях и посвящен как в государственные, так и личные дела президента.

Рабочий день Владимира Путина крайне ненормированный, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Рабочий день у президента, в полном смысле этого слова — есть такое понятие «ненормированный рабочий день» — вот у него он крайне ненормированный. Поэтому нет никакого фиксированного часа, в любом случае с утра и до поздней ночи. Эмоциональное состояние в норме», — заявил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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