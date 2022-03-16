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Песков рассказал о ненормированном рабочем дне у Путина

Ведомости

Рабочий день президента России Владимира Путина крайне ненормированный, у него нет фиксированного графика начала и окончания работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Рабочий день у президента, в полном смысле этого слова — есть такое понятие «ненормированный рабочий день» — вот у него он крайне ненормированный. Поэтому нет никакого фиксированного часа, в любом случае с утра и до поздней ночи. Эмоциональное состояние в норме», — заявил Песков.

Согласно сайту Кремля, за последнюю неделю пресс-служба не сообщала о мероприятиях с участием Путина только в воскресенье, 13 марта. 15 марта президент провел три международных телефонных разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой и председателем ЕС Шарлем Мишелем. Также в этот день Путин провел встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации России на Украине. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После этого западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе ее руководства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных