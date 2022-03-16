Песков рассказал о ненормированном рабочем дне у Путина
Рабочий день президента России Владимира Путина крайне ненормированный, у него нет фиксированного графика начала и окончания работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Рабочий день у президента, в полном смысле этого слова — есть такое понятие «ненормированный рабочий день» — вот у него он крайне ненормированный. Поэтому нет никакого фиксированного часа, в любом случае с утра и до поздней ночи. Эмоциональное состояние в норме», — заявил Песков.
Согласно сайту Кремля, за последнюю неделю пресс-служба не сообщала о мероприятиях с участием Путина только в воскресенье, 13 марта. 15 марта президент провел три международных телефонных разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой и председателем ЕС Шарлем Мишелем. Также в этот день Путин провел встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации России на Украине. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После этого западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе ее руководства.