Песков рассказал о ненормированном рабочем дне у Путина

Согласно сайту Кремля, за последнюю неделю пресс-служба не сообщала о мероприятиях с участием Путина только в воскресенье, 13 марта. 15 марта президент провел три международных телефонных разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и избранным президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой и председателем ЕС Шарлем Мишелем. Также в этот день Путин провел встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.