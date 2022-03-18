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Путин выступил на праздничном митинге-концерте в «Лужниках»

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Президент России Владимир Путин в контексте речи о целях специальной военной операции на Украине процитировал Библию, сообщает ТАСС.

«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Путин в ходе выступления в пятницу на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией.

При этом глава государства отметил, что целью военных действий на Украине является защита проживающих в Донбассе людей.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», — отметил он.

Говоря о присоединении Крыма к России, Владимир Путин заявил, что полуостров было необходимо вытащить из «унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены». По его словам, «другое государство» — Украина — финансировало эти территории по остаточному принципу.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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