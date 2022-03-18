Путин выступил на праздничном митинге-концерте в «Лужниках»
Президент России Владимир Путин в контексте речи о целях специальной военной операции на Украине процитировал Библию, сообщает ТАСС.
«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Путин в ходе выступления в пятницу на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией.
При этом глава государства отметил, что целью военных действий на Украине является защита проживающих в Донбассе людей.
«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», — отметил он.
Говоря о присоединении Крыма к России, Владимир Путин заявил, что полуостров было необходимо вытащить из «унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены». По его словам, «другое государство» — Украина — финансировало эти территории по остаточному принципу.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.