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МВД назвало число участников митинга-концерта в «Лужниках»

Ведомости

В «Лужниках», где идет митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма, находятся более 203 000 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного управления МВД Москвы.

По данным ведомства, свыше 95 000 человек находятся на стадионе и более 100 000 - рядом с ним.

«На территории "Лужников" находится более 203 000 человек: свыше 95 000 из них на стадионе и более 100 000 рядом с ним», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняет агентство, мероприятие в «Лужниках» проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России. Там запланировано выступление артистов, среди которых Полина Гагарина, группа «Любэ», Олег Газманов, Тимати и проч. 

Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных