МВД назвало число участников митинга-концерта в «Лужниках»
В «Лужниках», где идет митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма, находятся более 203 000 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного управления МВД Москвы.
По данным ведомства, свыше 95 000 человек находятся на стадионе и более 100 000 - рядом с ним.
«На территории "Лужников" находится более 203 000 человек: свыше 95 000 из них на стадионе и более 100 000 рядом с ним», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточняет агентство, мероприятие в «Лужниках» проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России. Там запланировано выступление артистов, среди которых Полина Гагарина, группа «Любэ», Олег Газманов, Тимати и проч.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г., по его итогам подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу перехода в российскую юрисдикцию.