МИД Японии объявил о санкциях против Сбербанка и Альфа-банка

Санкции затронули два российских банка — Сбербанк и Альфа-банк, а также научные и конструкторские бюро, машиностроительные и авиастроительные предприятия. В заявлении говорится, что с 12 мая активы банков будут заморожены, а также введен запрет на новые инвестиции в Россию — с этого дня их можно будет осуществлять только по особому разрешению.