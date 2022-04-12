МИД Японии объявил о санкциях против Сбербанка и Альфа-банка
Власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Ограничения затронули 398 граждан и 28 компаний, говорится в заявлении МИД Японии.
Под ограничения попали, в частности, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерьми президента России Владимира Путина, а также жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова. В списке санкций оказались в том числе депутаты Госдумы и военные.
Санкции затронули два российских банка — Сбербанк и Альфа-банк, а также научные и конструкторские бюро, машиностроительные и авиастроительные предприятия. В заявлении говорится, что с 12 мая активы банков будут заморожены, а также введен запрет на новые инвестиции в Россию — с этого дня их можно будет осуществлять только по особому разрешению.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хаугида на пресс-конференции заявил, что с 19 апреля власти страны запретят импорт некоторых видов древесины из России, машинного оборудования и алкоголя. На сайте министерства говорится, что в течение трех месяцев с 19 апреля запрет на импорт древесины не будет распространяться на контракты, которые были заключены до вступления в силу этого постановления.
Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий.