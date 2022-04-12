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МИД Японии объявил о санкциях против Сбербанка и Альфа-банка

Ведомости

Власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Ограничения затронули 398 граждан и 28 компаний, говорится в заявлении МИД Японии.

Под ограничения попали, в частности, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерьми президента России Владимира Путина, а также жена и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Мария Лаврова и Екатерина Винокурова. В списке санкций оказались в том числе депутаты Госдумы и военные.

Санкции затронули два российских банка — Сбербанк и Альфа-банк, а также научные и конструкторские бюро, машиностроительные и авиастроительные предприятия. В заявлении говорится, что с 12 мая активы банков будут заморожены, а также введен запрет на новые инвестиции в Россию — с этого дня их можно будет осуществлять только по особому разрешению.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хаугида на пресс-конференции заявил, что с 19 апреля власти страны запретят импорт некоторых видов древесины из России, машинного оборудования и алкоголя. На сайте министерства говорится, что в течение трех месяцев с 19 апреля запрет на импорт древесины не будет распространяться на контракты, которые были заключены до вступления в силу этого постановления.

Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попали российские чиновники и компании и резервы ЦБ. Власти страны запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий.

Ранее по теме: В Кремле пообещали ответить на санкции США против детей Путина
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных