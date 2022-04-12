В Польше сообщили об аресте россиянина по подозрению в шпионаже

Польские спецслужбы нередко сообщают о задержании людей по обвинению в шпионаже в пользу России. Так, в ноябре 2021 г. агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, которого подозревают в работе на спецслужбы России. До этого, в июне, в Польше арестовали мужчину, который, по данным пресс-службы польской генпрокуратуры, пытался по заданию российских спецслужб установить контакты с польскими и иностранными политиками в Европарламенте «с целью ослабить международные позиции» страны.