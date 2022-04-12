В Польше сообщили об аресте россиянина по подозрению в шпионаже
Прокуратура Польши заявила об аресте гражданина России по подозрению в шпионаже, сообщает «РИА Новости» со ссылкой генпрокуратуру республики.
«В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина. Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации», — говорится в сообщении генпрокуратуры Польши.
Польские спецслужбы нередко сообщают о задержании людей по обвинению в шпионаже в пользу России. Так, в ноябре 2021 г. агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, которого подозревают в работе на спецслужбы России. До этого, в июне, в Польше арестовали мужчину, который, по данным пресс-службы польской генпрокуратуры, пытался по заданию российских спецслужб установить контакты с польскими и иностранными политиками в Европарламенте «с целью ослабить международные позиции» страны.
8 апреля Россия объявила персонами нон грата 45 сотрудников польского дипломатического представительства в стране. Этот шаг являлся ответным на действия Варшавы: Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее потребовало выслать аналогичное число российских дипломатов «из-за деятельности, не совместимой с их статусом». Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля.