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Политика

В Польше сообщили об аресте россиянина по подозрению в шпионаже

Ведомости

Прокуратура Польши заявила об аресте гражданина России по подозрению в шпионаже, сообщает «РИА Новости» со ссылкой генпрокуратуру республики.

«В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина. Выводы службы военной контрразведки указывают на то, что он осуществляет шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации», — говорится в сообщении генпрокуратуры Польши.

Польские спецслужбы нередко сообщают о задержании людей по обвинению в шпионаже в пользу России. Так, в ноябре 2021 г. агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, которого подозревают в работе на спецслужбы России. До этого, в июне, в Польше арестовали мужчину, который, по данным пресс-службы польской генпрокуратуры, пытался по заданию российских спецслужб установить контакты с польскими и иностранными политиками в Европарламенте «с целью ослабить международные позиции» страны.

8 апреля Россия объявила персонами нон грата 45 сотрудников польского дипломатического представительства в стране. Этот шаг являлся ответным на действия Варшавы: Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее потребовало выслать аналогичное число российских дипломатов «из-за деятельности, не совместимой с их статусом». Власти европейских стран стали высылать российских дипломатов после начала спецоперации России на Украине 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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