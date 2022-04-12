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Bild: Зеленский отказался принять президента ФРГ в Киеве

Ведомости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намеревался посетить Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять, передает Bild со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не готовы к встрече в этот день. При этом Зеленский готов встретиться с другими лидерами западных государств. Штайнмайер вступил в должность президента Германии в 2017 г., до этого он был министром иностранных дел.

Издание Welt, в свою очередь, отмечает, что Штайнмайер мог отправиться в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. «Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — рассказал он. 

4 марта Штайнмайер признал, что поддержка проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» была ошибкой. По его словам, попытка построить «общий европейский дом», в который войдет и Россия, оказалась неудачной. «Мы провалили попытку интегрировать Россию в общую архитектуру безопасности», — добавил он.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой. «Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», — утверждал Мельник. Он полагает, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к стране.

Ранее по теме: Президент Германии назвал ошибкой поддержку проекта «Северный поток — 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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