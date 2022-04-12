Bild: Зеленский отказался принять президента ФРГ в Киеве
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намеревался посетить Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять, передает Bild со ссылкой на источники в правительстве страны.
По информации издания, на Украине недовольны тем, как ранее Штайнмайер выстраивал отношения с Россией, в том числе его поддержкой проекта газопровода «Северный поток — 2». Штайнмайер планировал посетить украинскую столицу 13 апреля, однако в Киеве якобы не готовы к встрече в этот день. При этом Зеленский готов встретиться с другими лидерами западных государств. Штайнмайер вступил в должность президента Германии в 2017 г., до этого он был министром иностранных дел.
Издание Welt, в свою очередь, отмечает, что Штайнмайер мог отправиться в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. «Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — рассказал он.
4 марта Штайнмайер признал, что поддержка проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» была ошибкой. По его словам, попытка построить «общий европейский дом», в который войдет и Россия, оказалась неудачной. «Мы провалили попытку интегрировать Россию в общую архитектуру безопасности», — добавил он.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой. «Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло», — утверждал Мельник. Он полагает, что даже проведение военной спецоперации России на Украине «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к стране.