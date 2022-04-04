Президент Германии назвал ошибкой поддержку проекта «Северный поток — 2»

В целом строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора, швейцарской «дочки» Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило этот процесс, сославшись на требования немецкого законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин.