Президент Германии назвал ошибкой поддержку проекта «Северный поток — 2»
Поддержка проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» была ошибкой, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
«Моя приверженность «Северному потоку — 2», очевидно, была ошибкой. Мы были привержены мосту, в который Россия больше не верила и от которого нас предостерегали партнеры», — сказал Штайнмайер. Его слова приводит издание Tagesshau.
Как признал президент, попытка построить «общий европейский дом», в который войдет и Россия, оказалась неудачной. «Мы провалили попытку интегрировать Россию в общую архитектуру безопасности», — добавил он.
Штайнмайер отметил, что не видит перспектив возвращения к статусу-кво, существовавшему до военной операции на Украине, при нынешнем российском руководстве. По его словам, ни одна страна, кроме Украины после 2014 г., не повлияла так сильно на его работу.
Строительство «Северного потока — 2», который идет из России в Германию по дну Балтийского моря, было предметом активных дискуссий в германском обществе в последние годы. В поддержку проекта выступала бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, против выступали Польша и Украина, которые наряду с США называли его рычагом давления Москвы на западных партнеров. Россия неоднократно говорила об исключительно коммерческом характере проекта.
В целом строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора, швейцарской «дочки» Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило этот процесс, сославшись на требования немецкого законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин.
22 февраля процесс сертификации был вновь остановлен на фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании. Кроме того, Минфин США обязал инвесторов до 2 марта завершить сделки с оператором газопровода и контролируемыми им компаниями.