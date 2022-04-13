Казахстан отказался от проведения военного парада на День Победы
Проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне, не планируется, передает издание Zakon.kz. со ссылкой на сообщение минобороны республики.
«Вместе с тем запланированы военно-патриотические мероприятия. Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что всего запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны.
Казахстан уже отменял проведения парада ко Дню Победы в 2020 и 2021 гг. из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В 2021 г. пресс-секретарь президента страны Берик Уали заявлял, что в республике чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла, однако вынуждены отказаться от массовых мероприятий. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям страны с поздравлением и пообещал оказать материальную помощь ветеранам.
6 апреля пресс-служба президента России объявила открытой аккредитацию представителей средств массовой информации на Парад Победы на Красной площади 9 мая. Отмечается, что 7 мая состоится генеральная репетиция, 9 мая — сам Парад Победы. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что День Победы в этом году будет отмечаться как и всегда. Он назвал 9 Мая святым праздником для всех россиян, но не стал говорить о подробностях предстоящего парада на Красной площади. Также представитель Кремля считает преждевременным говорить, примет ли глава государства Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка», если оно состоится 9 мая.