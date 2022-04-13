Казахстан отказался от проведения военного парада на День Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что День Победы в этом году будет отмечаться как и всегда. Он назвал 9 Мая святым праздником для всех россиян, но не стал говорить о подробностях предстоящего парада на Красной площади. Также представитель Кремля считает преждевременным говорить, примет ли глава государства Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка», если оно состоится 9 мая.