Жена Медведчука обратилась к Эрдогану с просьбой помочь освободить мужа

Ранее Медведчуку на Украине предъявили ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму. Медведчуку грозит пожизненное заключение. С 13 мая прошлого года он находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Его адвокат Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что политик находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.