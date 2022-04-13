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Жена Медведчука обратилась к Эрдогану с просьбой помочь освободить мужа

Ведомости

Жена задержанного главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении мужа. Обращение опубликовано в Youtube.

«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», — сказала она.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он был в военной форме и наручниках. Информацию о задержании позднее подтвердил «Коммерсанту» один из близких к Медведчуку членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Президент Украины также предложил российским властям обменять задержанного на «парней и девушек в русском плену».

Комментируя ситуацию с задержанием политика, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к специальной военной операции, а Кремлю неизвестно о желании политика участвовать в таком обмене.

Ранее Медведчуку на Украине предъявили ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму. Медведчуку грозит пожизненное заключение. С 13 мая прошлого года он находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Его адвокат Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что политик находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных