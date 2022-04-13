Жена Медведчука обратилась к Эрдогану с просьбой помочь освободить мужа
Жена задержанного главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении мужа. Обращение опубликовано в Youtube.
«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», — сказала она.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он был в военной форме и наручниках. Информацию о задержании позднее подтвердил «Коммерсанту» один из близких к Медведчуку членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Президент Украины также предложил российским властям обменять задержанного на «парней и девушек в русском плену».
Комментируя ситуацию с задержанием политика, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к специальной военной операции, а Кремлю неизвестно о желании политика участвовать в таком обмене.
Ранее Медведчуку на Украине предъявили ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене и пособничестве терроризму. Медведчуку грозит пожизненное заключение. С 13 мая прошлого года он находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Его адвокат Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что политик находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.