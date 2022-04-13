Песков ответил на предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных

Песков ответил на предложение Зеленского обменять Медведчука на пленныхВ день «поимки» политика Минобороны России заявило о сдаче в плен тысячи морских пехотинцев ВМСУ
В Москве будут «внимательно следить» за судьбой обвиняемого в госизмене и считавшегося пророссийским украинского политика, депутата Рады Виктора Медведчука, задержанного, по заявлениям властей Украины, 12 апреля, через 48 дней после бегства из-под домашнего ареста, и предлагаемого для обмена на украинских военнопленных, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но Медведчук, как иностранец, не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине, и Кремлю неизвестно о желании политика участвовать в таком обмене. В день заявления о задержании украинского политика российские военные заявили о пленении более 1000 украинских морских пехотинцев в блокированном Мариуполе.
«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой ситуации», – сказал Песков. Он отметил, что несмотря на «политически мотивированный» процесс против него, политик не покинул Украину после начала спецоперации и «принял очень непростое решение участвовать в этом судилище».
«Мы несомненно будем следить за судьбой Виктора Медведчука», – сказал Песков, отметив заслуги украинского политика в попытках выстраивания нормальных отношений России и Украины, прекращения боевых действий в Донбассе и недопущения их расширения.
«Если бы в свое время эти его идеи, идеи его партии учитывались в государственной политике Украины, то никакой военной операции не было бы», – сказал Песков.
На предложение обменять Медведчука на украинских военнопленных ранее сегодня отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Именующие себя «украинскими властями» сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», – заявил в своем Telegram Медведев.
Задержание Медведчука и сдача в плен 1026 морпехов ВМСУ
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что Медведчук был задержан в результате спецоперации СБУ. Ранее он возглавлял политсовет приостановившей свою деятельность и считавшейся пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Позже о задержании политика заявила СБУ.
Сообщения сопровождались фото задержанного в украинской военной форме и в наручниках. Медведчук находился под неоднократно продлевавшимся домашним арестом с 13 мая 2021 г. по 27 февраля 2022 г., когда он «сбежал», по заявлению советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Очередной срок домашнего ареста истекал 10 марта, после исчезновения политика Лычаковский суд Львова постановил арестовать политика заочно.
Вскоре после объявления о задержании Медведчука Зеленский предложил обменять политика на находящихся в российском плену украинских граждан, не уточнив их число и принадлежность к вооруженным силам. Тем же вечером, 12 апреля, департамент информации Минобороны России сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины. На прошлой неделе сообщалось о массовой сдаче еще почти 300 военнослужащих этой бригады. По словам источника, близкого к руководству ДНР, еще до сдачи 12 апреля на территории республики содержалось более 2000 украинских военнопленных.
За день до сообщения о сдаче, 11 апреля, на странице 36-й бригады в Facebook (Meta признана в России экстремистской организацией) появилось обращение от лица военнослужащих подразделения о том, что возможности сопротивления почти исчерпаны из-за истощения запасов боеприпасов, еды и воды. Плен морпехов украинские официальные лица не подтверждали.
Но вскоре экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Telegram предложил обменять Медведчука на эвакуацию полка Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России и экстремистской организацией и запрещен) из Мариуполя. А позже Зеленский предложил обменять политика, так как «тот надел военную форму и подпадает под правила военного времени», на «наших парней и девушек в российском плену». «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую возможность», – написал президент Украины.
Медведчука обвиняют в сотрудничестве с Россией в развитии энергетических проектов в Крыму уже после его присоединения, передаче Москве секретной информации и участии в незаконных схемах поставок угля из находившихся тогда под контролем ДНР и ЛНР районов Донбасса. Медведчук все обвинения в свой адрес отвергал и называл их политическим преследованием. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против Медведчука санкции – заморозил счета политика и его жены, закрыл связанные с ним телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK. 19 февраля, за четыре дня до начала военных действий и исчезновения, имущество Медведчука и его жены было арестовано. Медведчук в 2015-2019 гг. неоднократно выступал посредником для обмена военнопленными между Украиной и ДНР.
8 марта главой политсовета ОПЗЖ вместо Медведчука стал народный депутат Юрий Бойко, который тогда призвал Россию «прекратить агрессию» и вывести войска с украинской территории после того, как стороны конфликта договорятся о прекращении огня. Задачей ОПЗЖ он назвал «организацию гуманитарной помощи населению в регионах, находящихся в зоне боевых действий, и беженцам, а также защиту Украины», отметив, что члены ОПЗЖ записываются «массово» в подразделения территориальной обороны.
20 марта СНБО приостановил на время действия военного положения деятельность ОПЗЖ на территории Украины вместе с еще 10 «пророссийскими» партиями как имеющими, по заявлению Зеленского, «политические связи» с Россией. 31 марта Бойко встречался со спикером Рады и пообещал поддержку фракции законам, направленным на поддержку армии, перевод экономики на военные рельсы и социально-экономическую помощь населению, отметив, однако, и стремление к поддержке намерений о мирных переговорах.
На кого могут обменять Медведчука
Российское руководство и в первую очередь президент Владимир Путин постарается освободить Медведчука как давнего и надежного партнера Москвы. Но не на условиях Зеленского – «всех» на одного пророссийского политика или хотя бы на ту тысячу морпехов, которых, по заявлению Минобороны России, взяли в плен вчера, говорит политолог Андрей Суздальцев. Скорее всего, будет тяжелый торг, а размен будет вестись Медведчуком на конкретных плененных и важных офицеров или даже иностранцев, служащих в украинской армии, считает Суздальцев.
По его словам, сам по себе побег Медведчука мог быть инсценировкой, а политик на самом деле 27 февраля был помещен под реальный арест и оставлен на случай важного обмена, фактически как заложник до благоприятного момента.
По словам замдиректора института СНГ Владимира Жарихина, заявление украинских властей о готовности обменять «пойманного», по их словам, Медведчука, скорее всего, имеет под собой целью не массовое вызволение из плена военнослужащих ВСУ, ВМСУ или деблокаду «Азова», сколько освобождение офицеров вооруженных сил стран НАТО. Они перед конфликтом активно инструктировали украинских военных и уже могли оказаться в российском плену. Причем, полагает Жарихин, речь идет, скорее всего, не об офицерах восточноевропейских стран альянса.