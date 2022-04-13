Песков ответил на предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных

Медведчука обвиняют в сотрудничестве с Россией в развитии энергетических проектов в Крыму уже после его присоединения, передаче Москве секретной информации и участии в незаконных схемах поставок угля из находившихся тогда под контролем ДНР и ЛНР районов Донбасса. Медведчук все обвинения в свой адрес отвергал и называл их политическим преследованием. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против Медведчука санкции – заморозил счета политика и его жены, закрыл связанные с ним телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK. 19 февраля, за четыре дня до начала военных действий и исчезновения, имущество Медведчука и его жены было арестовано. Медведчук в 2015-2019 гг. неоднократно выступал посредником для обмена военнопленными между Украиной и ДНР.