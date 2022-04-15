Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак по России
Минобороны России сообщило о намерении увеличить количество и масштабы ракетных ударов по Киеву в ответ на диверсии на российской территории. Об этом сообщил официальный представитель министерства, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал он.
14 апреля в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе Брянской области зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России.
В результате обстрела, по последним данным, пострадали восемь человек. Шестерых из них госпитализировали, двое — один из них ребенок — находятся в тяжелом состоянии, сообщал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Конашенков также заявил, что украинский вертолет Ми-8, «совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», был сбит зенитным ракетным комплексом С-400 в Черниговской области.