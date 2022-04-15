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Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак по России

Ведомости

Минобороны России сообщило о намерении увеличить количество и масштабы ракетных ударов по Киеву в ответ на диверсии на российской территории. Об этом сообщил официальный представитель министерства, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал он.

14 апреля в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе Брянской области зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России.

В результате обстрела, по последним данным, пострадали восемь человек. Шестерых из них госпитализировали, двое — один из них ребенок — находятся в тяжелом состоянии, сообщал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Конашенков также заявил, что украинский вертолет Ми-8, «совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», был сбит зенитным ракетным комплексом С-400 в Черниговской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных