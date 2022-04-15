Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак по России

14 апреля в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что в Климовском районе Брянской области зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России.