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Сенатор Климов заявил о «скором завершении» военной операции на Украине

Ведомости

Специальная военная операция российских войск на территории Украины закончится довольно скоро, потому что Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов. 

«Специальная военная операция России довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов», военная фаза закончится», — подчеркнул Климов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, страны Запада продолжают поставлять на Украину вооружения, «заливая костер бензином». 

12 апреля президент России Владимир Путин отметил, что военная операция на Украине идет по плану. «Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего не скрывать, должны освещать эту боевую работу объективно», — добавил президент.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, подчеркнул, что российская сторона в ходе операции на Украине не осуществляет ударов по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей. «Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке, стиравшие с лица земли целые города», — отметил дипломат.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целями Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Спустя более чем месяц после начала операции Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных