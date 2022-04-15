Сенатор Климов заявил о «скором завершении» военной операции на Украине

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, подчеркнул, что российская сторона в ходе операции на Украине не осуществляет ударов по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей. «Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке, стиравшие с лица земли целые города», — отметил дипломат.