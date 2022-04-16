Россия ввела санкции против Джонсона и министров Великобритании
Россия ввела санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, глав министерства иностранных дел и минобороны страны, генпрокурора, а также бывшего премьер-министра Терезы Мэй, сообщает пресс-служба российского МИДа.
Санкции против ключевых членов британского правительства и ряда политиков вводятся «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации», говорится в заявлении ведомства.
«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», — заявили в МИДе.
В ведомстве считают, что руководство страны «намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО». Лондон также «усиленно подталкивает» другие страны вводить против России санкции. Такой «русофобский» курс наносит ущерб и жителям самой Великобритании, полагают в МИДе.
Под ограничения России попали:
Борис Джонсон, премьер-министр;
Доминик Рааб, заместитель премьер-министра, министр юстиции;
Элизабет Трасс, министр иностранных дел;
Бен Уоллес, министр обороны;
Грант Шаппс, министр транспорта;
Прити Пател, министр внутренних дел;
Риши Сунак, министр финансов;
Квази Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;
Надин Доррис, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;
Джеймс Хиппи, заместитель министра обороны;
Никола Стерджен, первый министр Шотландии;
Суэлла Браверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса;
Тереза Мэй, депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.
Лицам, попавшим под ответные российские санкции, теперь запрещен въезд в страну. В ближайшее время список будет расширен, предупредили в МИДе. В него войдут политики и парламентарии Великобритании, которые «способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают «коллективный Запад» к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».
Ранее правительство Великобритании расширило список санкций против граждан России, наложив ограничения на более 200 физических лиц и организаций. Попадание в черный список означает заморозку активов, а также запрет на проведение сделок.
8 апреля британское правительство объявило о введении санкций в отношении Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой, которых правительство называет дочерьми президента России Владимира Путина. В отношении самого Путина действуют санкции ЕС, Великобритании, США и других стран. Ограничения были введены после начала спецоперации на Украине 24 февраля. В Кремле санкции против президента назвали «переходом грани разумного». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после этого, «наверное, они способны на любые глупости».