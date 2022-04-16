Макрон предложил назначить министра для снижения зависимости от нефти и газа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность назначения министра энергетического планирования, который станет ответственным за снижение зависимости Франции от газа, нефти и угля. Об этом глава государства сообщил во время митинга в Марселе, передает BFMTV.
Макрон также объявил, что в случае его победы на выборах президента следующий премьер-министр «будет нести прямую ответственность за экологическое планирование».
«Его будут сопровождать два министра, один — по энергетическому планированию, а другой — по территориальному экологическому планированию», — отмечает телеканал.
По словам Макрона, министр энергетического планирования будет стремиться к тому, чтобы Франция стала первой крупной страной, избавившейся от газа, нефти и угля. Второй министр займется организацией экологического перехода на каждой территории. По замыслу французского президента, общественного транспорта в стране будет больше.
Президент Франции Эммануэль Макрон по результатам первого тура президентских выборов набрал 27,84% голосов и сохранил лидерство среди других кандидатов. Второе место заняла глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.