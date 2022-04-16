Макрон предложил назначить министра для снижения зависимости от нефти и газа

Президент Франции Эммануэль Макрон по результатам первого тура президентских выборов набрал 27,84% голосов и сохранил лидерство среди других кандидатов. Второе место заняла глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.