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Макрон предложил назначить министра для снижения зависимости от нефти и газа

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность назначения министра энергетического планирования, который станет ответственным за снижение зависимости Франции от газа, нефти и угля. Об этом глава государства сообщил во время митинга в Марселе, передает BFMTV.

Макрон также объявил, что в случае его победы на выборах президента следующий премьер-министр «будет нести прямую ответственность за экологическое планирование». 

«Его будут сопровождать два министра, один — по энергетическому планированию, а другой — по территориальному экологическому планированию», — отмечает телеканал. 

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По словам Макрона, министр энергетического планирования будет стремиться к тому, чтобы Франция стала первой крупной страной, избавившейся от газа, нефти и угля. Второй министр займется организацией экологического перехода на каждой территории. По замыслу французского президента, общественного транспорта в стране будет больше. 

Президент Франции Эммануэль Макрон по результатам первого тура президентских выборов набрал 27,84% голосов и сохранил лидерство среди других кандидатов. Второе место заняла глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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