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Путин и Макрон обсудили тему перехода к оплате поставок российского газа в рублях

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и решение главы российского государства о переходе к оплате поставок газа из РФ российскими рублями.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В частности, Путин и Макрон затронули гуманитарные вопросы: российский лидер информировал собеседника о мерах по предоставлению гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц. Для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе «украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», сообщает Кремль по итогам разговора.

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», — добавили в Кремле.

Президент Франции в свою очередь заявил российскому коллеге о невозможности оплачивать счета за газ в рублях, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Ранее Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. 29 марта ЕС вслед за G7 отказался оплачивать российский газ в рублях. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. По его словам, в случае если страны Европы откажутся расплачиваться за российский газ в рублях, Москва прекратит поставки.

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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