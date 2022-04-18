В Кремле не смогли оценить подлинность фотографий пожара на крейсере «Москва»
В Кремле ознакомились с распространяемыми в сети кадрами якобы пожара на российском крейсере «Москва», но не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы действительно видели кадры. Но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Вечером 14 апреля Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва», флагман Черноморского флота, затонул во время буксировки во время шторма. Корабль пытались отбуксировать после того, как он получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса, которая, в свою очередь, по данным Минобороны, произошла в результате пожара. В ведомстве уточняли, что экипаж корабля полностью эвакуирован. Причины возгорания устанавливаются.
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» является головным кораблем проекта 1164 «Атлант». Судно построено в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе и первоначально получило название «Слава». Корабль был принят на вооружение 30 января 1983 г. В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали: капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс.
Водоизмещение корабля составляло 11 380 т при длине 186 м и максимальной ширине 20,8 м. Основным ударным вооружением «Москвы» являлись 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан», также имелось противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия и комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.
В августе 2008 г. корабль участвовал в российской операции по принуждению Грузии к миру. В марте 2014 г. он был задействован в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав (Крым). В конце 2015 г. крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, а также осуществлял прикрытие авиационной группы ВКС России в Сирии.