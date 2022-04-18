В Кремле не смогли оценить подлинность фотографий пожара на крейсере «Москва»

В августе 2008 г. корабль участвовал в российской операции по принуждению Грузии к миру. В марте 2014 г. он был задействован в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав (Крым). В конце 2015 г. крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, а также осуществлял прикрытие авиационной группы ВКС России в Сирии.