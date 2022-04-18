Ле Пен высказалась за сближение России и ЕС ради безопасности на континенте

Ранее кандидат в президенты заявила, что продолжает признавать Крым частью Российской Федерации. «Я и сейчас не отрицаю этого (что Крым является частью РФ. — Ред.), потому что там был референдум. Но я бы не поехала пока в Киев. Возможно, они (украинские власти. — Ред.) отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, это было бы разумно», — подчеркивала политик.