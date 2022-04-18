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Ле Пен высказалась за сближение России и ЕС ради безопасности на континенте

Ведомости

Сближение России с Европой — это важное условие обеспечения безопасности всего континента, заявила кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Bleu. 

Ле Пен подчеркнула, что ей бы не хотелось, чтобы Россия продолжала укреплять отношения с Китаем. «Сближение России с Европой — это важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны», - отметила кандидат в президенты, согласившись по этому вопросу с действующим президентом страны и своим соперником Эммануэлем Макроном (цитата по ТАСС). 

По ее словам, в условиях продолжения конфликта на Украине сближение России и Евросоюза кажется чем-то «далеким», однако необходимо «смотреть дальше». Ле Пен назвала Россию «великой державой, обладающей самой большой территорией и запасами сырья в мире». 

Ранее кандидат в президенты заявила, что продолжает признавать Крым частью Российской Федерации. «Я и сейчас не отрицаю этого (что Крым является частью РФ. — Ред.), потому что там был референдум. Но я бы не поехала пока в Киев. Возможно, они (украинские власти. — Ред.) отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, это было бы разумно», — подчеркивала политик. 

Во Франции сейчас проходят выборы президента. По результатам первого тура выборов нынешний президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов. Второе место заняла Ле Пен с результатом в 23,15% голосов, а на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 21,95% голосов. По результатам первого тура во второй вышли Макрон и Ле Пен. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.

Ранее по теме: Марин Ле Пен заверила, что все еще считает Крым российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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