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Макрон: Франции не нужен российский газ

Ведомости

Европа зависит от импорта российского газа, но Франция в нем не нуждается, заявил в эфире телеканала France 5 президент Эммануэль Макрон.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы купить его в другом месте. <...> Франции он не нужен», — приводит слова Макрона Le Parisien. По его мнению, нужно «сделать все», чтобы заставить Россию прекратить военную операцию на Украине без «развязывания войны». Французский президент заявил, что в связи с этим он настаивает на прекращении закупок российского угля и нефти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 17 апреля, что страны Евросоюза работают над очередным, шестым пакетом санкций против России за военную операцию на Украине. Новые ограничения могут быть введены в том числе в энергетическом секторе. В рамках предыдущего пакета санкций, утвержденного в начале апреля, Брюссель ввел запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год.

Страны ЕС также обсуждают введение эмбарго на российскую нефть и газ в качестве новых санкций. Сообщалось, что на этом настраивают страны Балтии, а против выступает Германия, которая опасается роста цен на энергоносители. В марте США ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля, о планах отказаться от российской нефти и нефтепродуктов к концу года также заявила Великобритания.

В настоящее время страны Евросоюза не смогут отказаться от российского газа, заявил 4 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, немедленный отказ от поставок российских газа и нефти привел бы к рецессии в Германии и Европе. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году Евросоюз импортировал из России 155 млрд кубометров газа — это около 45% от общего импорта газа Европой и около 40% от общего потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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