Макрон: Франции не нужен российский газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 17 апреля, что страны Евросоюза работают над очередным, шестым пакетом санкций против России за военную операцию на Украине. Новые ограничения могут быть введены в том числе в энергетическом секторе. В рамках предыдущего пакета санкций, утвержденного в начале апреля, Брюссель ввел запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год.