АМNА: Греция задержала российский танкер из-за санкций ЕС
Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМNА). На борту находятся 19 моряков.
Согласно информации агентства, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.
В агентстве уточнили, что из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должна была быть перегружена на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Требование о задержании касается только судна, а не его груза, уточнили в АМNА.
Телеканал Tgcom24 ранее сообщил, что итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля. Соответствующая мера содержится в циркуляре главного командования портовых властей. Запрет также будет распространяться на суда, которые сменили флаг после 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, говорится в сообщении.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.